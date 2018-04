Ex presidentes lamentan muerte de Barbara Bush

Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como cuatro de los cinco ex mandatarios del país expresaron su pesar por la muerte de la ex primera dama Barbara Bush, quien falleció hoy en su casa de Texas a los 92 años de edad.

La esposa del ex presidente George H. W. Bush (1989-1993) y madre del que también fuera mandatario George W. Bush (2001-2008) padecía desde hace tiempo una obstrucción pulmonar crónica, que afectó su capacidad cardíaca, lo que le había llevado a ser ingresada en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años.

"Barbara Bush fue una primera dama fabulosa y una mujer como ninguna otra, que trajo amor y alfabetización a millones. Para nosotros era mucho más. Mamá nos mantuvo con los pies en el suelo y nos hizo reír hasta el final. Soy afortunado de que Barbara Bush haya sido mi madre", declaró George Bush en un comunicado divulgado por la Fundación George W. Bush Presidential Center.

La Casa Blanca también emitió un comunicado, lamentando la muerte de una persona especialmente querida en el país y que nació en Nueva York, en 1925, como Barbara Pierce.

"El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump se unen a la nación al celebrar la vida de Barbara Bush. Como esposa, madre, abuela, mujer de un militar y antigua primera dama, la señora Bush fue defensora de la familia estadunidense", reza la nota que fue divulgada en la propia cuenta personal del mandatario.

El ex presidente Bill Clinton (1993-2001) utilizó su cuenta en Twitter para expresar sus condolencias a la familia a la que pertenecen tanto su predecesor como su sucesor y de la cual Barbara Bush fue un pilar fundamental.

"Barbara Bush fue una mujer notable. Tenía determinación y elegancia, cerebro y belleza. Era fiera y festiva en apoyo de su familia y amigos, de su país y sus causas. Nos mostró cómo es una vida honesta, vibrante y llena. Hillary y yo lamentamos su muerte y bendecimos su recuerdo", escribió Clinton.

