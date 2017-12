En Twitter, Obama llama a "cambiar el mundo" en 2018

Pekín

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama hizo un llamado a través de su cuenta de Twitter para "seguir cambiando al mundo en 2018".

En medio de una serie de tensiones y conflictos que durante este año vivió Estados Unidos, Obama llamó a reflexionar y prepararse para lo que está por venir y que pese a las malas noticias hay historias que marcan la diferencia.

"Mientras hacemos la cuenta regresiva de Año Nuevo, tenemos que reflexionar y prepararnos para lo que viene. Para todas las malas noticias que parecen dominar nuestra conciencia colectiva, hay innumerables historias de este año que nos recuerdan lo que es mejor de Estados Unidos”, escribió.

As we count down to the new year, we get to reflect and prepare for what’s ahead. For all the bad news that seemed to dominate our collective consciousness, there are countless stories from this year that remind us what's best about America. — Barack Obama (@BarackObama) 29 de diciembre de 2017





En una serie de tuits el ex mandatario compartió tres historias diferentes de personas que durante el 2017 mostraron un gesto de empatía y solidaridad con sus compatriotas.

La primer historia fue de Kat Creech, una organizadora de bodas que con ayuda de voluntarios de una ceremonia, auxiliaron a damnificados del huracán Harvey.

Kat Creech, a wedding planner in Houston, turned a postponed wedding into a volunteer opportunity for Hurricane Harvey victims. Thirty wedding guests became an organization of hundreds of volunteers. That’s a story from 2017. https://t.co/yxhjwkr5Se — Barack Obama (@BarackObama) 29 de diciembre de 2017





La segunda historia que compartió Barack Obama narra la noble acción del jugador de Las águilas de Filadelfia, Chris Long, quien donó todo su salario de la temporada para becas escolares.

Chris Long gave his paychecks from the first six games of the NFL season to fund scholarships in Charlottesville, VA. He wanted to do more, so he decided to give away an entire season’s salary. That’s a story from 2017. https://t.co/NL0RoARkan — Barack Obama (@BarackObama) 29 de diciembre de 2017





Por último, el ex presidente contó la acción de Jahkil Jackson, un pequeño de 10 años que creó un kit de ayuda para indigentes en Chicago.

Ten-year-old Jahkil Jackson is on a mission to help homeless people in Chicago. He created kits full of socks, toiletries, and food for those in need. Just this week, Jahkil reached his goal to give away 5,000 “blessing bags.” That’s a story from 2017. https://t.co/muxPZnEGkd — Barack Obama (@BarackObama) 29 de diciembre de 2017





Obama concluyó en su serie de mensajes que "toda la gente de Estados Unidos decidió involucrarse, comprometerse y levantarse. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia, y todos nosotros debemos intentarlo. Así que sigan cambiando al mundo en 2018".

All across America people chose to get involved, get engaged and stand up. Each of us can make a difference, and all of us ought to try. So go keep changing the world in 2018. — Barack Obama (@BarackObama) 29 de diciembre de 2017





