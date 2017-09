"Cuídense mucho", escribe Obama a mexicanos tras sismo

Ciudad de México

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recurrió a Twitter para expresar su solidaridad con el pueblo mexicano luego de que un sismo de magnitud 7.1 sacudiera a la Ciudad de México.

En un tuit, que hasta el momento ha sido retuiteado más de 38 mil veces, el ex presidente dijo “Pienso en nuestros vecinos en México y en todos nuestros amigos mexico-americanos. Cuídense mucho y un fuerte abrazo para todos”.

Thinking about our neighbors in Mexico and all our Mexican-American friends tonight. Cuidense mucho y un fuerte abrazo para todos.

— Barack Obama (@BarackObama) 20 de septiembre de 2017



A Obama, se le une JustinTrudeau, primer ministro de Canadá, Melania Trump, primera dama de Estados Unidos y Donald Trump, presidente del mismo país.

"Noticias devastadoras desde la Ciudad de México. Mis pensamientos están con aquellos que resultaron afectados por el terremoto - Canadá estará lista para ayudar a nuestros amigos".



Devastating news from Mexico City. My thoughts are with those affected by today’s earthquake - Canada will be ready to help our friends. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 19 de septiembre de 2017



"Dios bendiga a la gente de la Ciudad de México. Estamos y estaremos con ustedes".



God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de septiembre de 2017







Hasta el momento, se han reportado 149 personas fallecidas y varios edificios colapsados en la Ciudad de México.





