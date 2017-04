Obama anota touch down a Trump con los Patriotas

Las comparaciones entre la administración de Barack Obama y la de Donald Trump no paran y este miércoles los Patriotas de Nueva Inglaterra volvieron a marcar una gran diferencia entre los dos presidentes.

Para empezar, Tom Brady, quarterback y estrella de los Patriotas, es amigo de Trump desde hace varios años, pero hoy se perdió la recepción por motivos familiares.

Patriots' turnout for Obama in 2015 vs Patriots' turnout for Trump in 2017: https://t.co/FzL2zBAIix (via @BostonGlobe) pic.twitter.com/M63j1SvTvP