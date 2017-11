Obama se presenta para cumplir deberes como jurado

Chicago

El ex presidente estadunidense Barack Obama se presentó hoy en su ciudad natal, Chicago, para cumplir con el servicio de jurado, aunque finalmente no fue seleccionado.

Obama, de 56 años, estuvo este miércoles ante un tribunal que eligió a los jurados, según reportaron varios medios estadunidenses.

En imágenes y videos pudo observarse la llegada del ex presidente al edificio, mientras numerosas personas lo saludaban.

En teoría cualquier ciudadano estadunidense mayor de 18 años puede ser parte de un tribunal de jurados. Se recibe una citación por correo y se debe acudir al tribunal en la fecha indicada, tras lo cual hay que esperar.

Cuando se fija un proceso y se requiere un jurado, las personas en espera son elegidas aleatoriamente. Para cada jurado se requieren entre seis y 23 personas, dependiendo del proceso.

Las personas famosas raramente son elegidas. La mayoría de los abogados cree que una celebridad representa una distracción demasiado grande para todos los involucrados en el proceso.

En Chicago se pagan 17.20 dólares diarios de "Jury Duty", compensación a la cual también habría tenido derecho Obama de haber sido elegido.

El demócrata no es el primer ex presidente en recibir la citación. También George W. Bush debió ir en 2015 a un tribunal en Dallas, Texas, aunque no fue seleccionado.