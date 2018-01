Éste es el tip de Obama a los papás para bailar con estilo

Ciudad de México

Para evitar pasar alguna vergüenza sobre la pista de baile con la técnica conocida como movimientos de papá, Barack Obama hizo algunas recomendaciones.

En entrevista con David Letterman, el ex presidente de Estados Unidos recordó una ocasión en que durante un concierto de Prince subió al escenario a bailar con su hija Sasha y salió airoso.

"Sasha me jaló, lo que me sorprendió porque siempre se burla de mi baile, porque tengo movimientos de papá, pero creo que la clave es permanecer en tu lugar, tienes que permanecer en tu lugar", dijo Obama y bautizó a su baile staying in the pocket.

De esta forma, dijo, se pueden evitar los "movimientos de papá".

"Creo que todos conocen a algún papá que se sale de su lugar e intentan algunas cosas, pero no lo logran muy bien y comienzan a hacer cosas como patadas de karate y todo ese tipo de cosas", explicó.





La entrevista completa con David Letterman se estrenará mañana 12 de enero por Netflix, y Obama es el primer invitado al programa My next guest needs no introduction (Mi próximo invitado no necesita presentación).

El tip ya resultó de ayuda para algunos famosos, como el actor David Harbour, quien interpreta a Jim Hopper en la serie de Netlix Stranger Things y le envió un mensaje a Obama.

"Hey, Dave, lo siento, no estuve disponible para esta discusión. Muy ocupado. Tu segunda opción lo describió muy bien, entonces gracias Barack Obama. Parece que tienes un futuro brillante en el mundo del baile de papá", dijo en su cuenta de Twitter.

Hey Dave, I’m sorry I wasn’t avail for this discussion. So busy.



Your second choice did pretty well describing it tho. So, thanks @BarackObama . You seem to have a bright future in the dad dance world🕺🕺🕺 https://t.co/DUCZyB6XT1 — David Harbour (@DavidKHarbour) January 10, 2018









