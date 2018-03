“Ustedes nos guían”: Obama reconoce a jóvenes antiarmas

Después de que miles de personas salieran a las calles de Washington y otras ciudades para exigir una regulación de control de armas en Estados Unidos, el ex presidente Barack Obama declaró su apoyo a los jóvenes participantes en la Marcha por nuestras vidas.

En Twitter, Obama escribió: "Michelle y yo estamos tan inspirados por toda la gente joven que hizo posibles las marchas de hoy. Sigan así. Ustedes nos guían.

"Nada —continúa el mensaje— se puede interponer en el camino de millones de voces pidiendo un cambio".

Michelle and I are so inspired by all the young people who made today’s marches happen. Keep at it. You’re leading us forward. Nothing can stand in the way of millions of voices calling for change.

En otra marcha realizada en Nueva York, el ex beatle Paul McCartney hizo alusión a John Lennon en breves declaraciones para CNN.

"Esto es lo que podemos hacer. Estoy aquí porque uno de mis mejores amigos fue asesinado a causa de la violencia por armas muy cerca de aquí; por eso es importante para mí".

"One of my best friends was killed in gun violence right around here, so it's important to me," says Paul McCartney, remembering his Beatles bandmate John Lennon at the March for Our Lives in New York City