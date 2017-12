Encuesta revela que Obama es el más admirado en EU

Washington

El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama consiguió ganar por décimo año consecutivo la condición de "hombre más admirado" por los estadunidenses, al imponerse en esta ocasión al actual mandatario, Donald Trump, que terminó segundo, según ese sondeo anual publicado hoy por Gallup.



Un 17 por ciento de los encuestados se decantó por el primer presidente negro en la historia del país, lo que conllevó que se llevara este título por décimo curso seguido, aunque perdió cinco puntos porcentuales respecto a 2016, su último año en la Casa Blanca.



Según informó Gallup en un comunicado, Trump se quedó a 3 puntos de Obama en la encuesta que cada año pregunta a los estadunidense quiénes son hombres y las mujeres más admirados para ellos.



En tercera posición, aunque alejado, quedó el papa Francisco, por delante del reverendo Billy Graham, el senador republicano y ex candidato presidencial John McCain o el director ejecutivo de la compañía de automóviles Tesla, Elon Musk, entre otros.



En la clasificación de mujeres, la ganadora fue por decimosexta vez consecutiva Hillary Clinton, quien ha logrado ese reconocimiento en 22 ocasiones, con el apoyo del 9 por ciento de los entrevistados.



La que fuera rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2016 por el Partido Demócrata logró, no obstante, la puntuación más baja desde 2002, y apenas logró una ventaja de dos puntos respecto a la ex primera dama estadounidense Michelle Obama.



En el ránking también entraron destacados personajes de la esfera internacional como la canciller alemana, Angela Merkel, o la actual primera dama de EU, Melania Trump.



El sondeo, que se elabora anualmente desde 1946 -salvo en 1976-, es resultado de mil 049 entrevistas telefónicas realizadas entre los días 4 y 11 de diciembre a estadunidenses mayores de edad, y tiene un margen de error de cuatro puntos porcentuales.

jamj