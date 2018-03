VIDEO: Hombre rompe la bandera de México en EU

Un hombre, simpatizante de Donald Trump, rompió la bandera de México y estuvo a punto de quemarla mientras gritaba "Fuck mexicans", durante la visita del mandatario a California.

En un video publicado en las redes sociales se muestra al hombre que porta sandalias y una gorra y sudadera con el nombre de Trump pisoteando al símbolo nacional, mientras desgarra la bandera con unas llaves.

"A la mierda con los mexicanos, esto es Estados Unidos", gritaba el hombre con visibles rasgos asiáticos y tez morena.

Trump supporters snatch Mexican flag from passing car and then did this. pic.twitter.com/gh6nDvBvAG - @jaimechambers