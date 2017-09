Alerta por volcán en Bali obliga a miles a huir

Yakarta

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia elevó a más de 96.000 el número de desplazados por la alerta máxima de erupción del volcán Agung en la isla de Bali y advirtió de que la cifra seguirá creciendo debido al miedo.



El volumen de desplazados ha superado el número de residentes, 62 mil, según los últimos recuentos oficiales, en la zona de seguridad establecida por las autoridades de un radio de entre nueve y doce kilómetros alrededor del cráter.

"La gente fuera de la zona de peligro también ha acudido a los refugios. Esto se debe a que la gente no sabe la posición exacta del límite del radio prohibido. Además, existen factores psicológicos por el peligro de erupción", explicó el director de información de la BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.



Las autoridades comenzaron a colocar señales para indicar la zona de seguridad y sirenas móviles con un alcance de hasta dos kilómetros para alertar a la población.



Los desplazados están distribuidos en 430 centros de acogida habilitados en Bali y, de momento, no presentan complicaciones humanitarias de gravedad, aunque la Cruz Roja advirtió que en el futuro "puede haber un gran problema".



El Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológico, que tienen el nivel de alerta en 4, el máximo, mantiene el registro de la actividad volcánica, que incluye dos terremotos superiores a la magnitud 4 en la últimas 48 horas.



Un puesto de observación de Rendang, a doce kilómetros de Agung, controla la energía térmica y el volumen del volcán.



El ministro de Transporte indonesio, Budi Karya Sumadi, dijo que han dispuesto diez aeropuertos, en caso de una erupción, para desviar los aviones que destinados a Ngurah Rai, el aeropuerto principal de Bali, situado en Denpasar.



La nube de ceniza de una erupción podría afectar a 5 mil pasajeros, según Sumadi.



Por otro lado, las autoridades locales mantienen la campaña de que no hay peligro para los turistas si se mantienen fuera de la zona de seguridad y Ngurah Rai opera con normalidad.



El BNPB indicó el día 21 que la actividad del volcán es similar a la registrada antes de la erupción de 1963, que causó más de mil 100 muertos.



Bali es el principal destino turístico de Indonesia con una afluencia mensual de unos 200 mil turistas extranjeros, según datos oficiales.



El archipiélago indonesio se asienta dentro del denominado "Anillo de Fuego" del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por miles de temblores al año, la mayoría de escasa magnitud.

