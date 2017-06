Tiroteo en hospital de Nueva York deja dos muertos

El agresor y una mujer murieron en un tiroteo registrado este viernes dentro del Hospital Bronx-Lebanon, en el condado del Bronx de la ciudad de Nueva York, de acuerdo con fuentes policiales.

La Policía de Nueva York confirmó en su cuenta de Twitter que “un tirador está muerto en el hospital”. Asimismo, una mujer, quien al parecer era una doctora que trabajaba en el hospital, también perdió la vida como resultado del ataque, según fuentes policiales.

El periódico The Daily News indicó que el tirador era “un trabajador médico descontento” que disparó al menos a cuatro personas poco antes de las tres de la tarde, tiempo de Nueva York.

El diario asentó que hasta 20 personas resultaron con diversas lesiones en el caos que resultó cuando se escucharon los disparos.

Fuentes policiales identificaron al tirador como Henry Bello, de 35 años. Explicaron además que Bello usó un fusil tipo M-16 en la agresión, luego de la cual se suicidó, de acuerdo con las fuentes citadas por el diario.

El canal de televisión ABC7 informó que dos de los afectados eran mujeres, una de las cuales murió. Por su parte, el diario The New York Times reportó que tres de los lesionados eran doctores.

Due to reports of a shooting incident at Bronx Lebanon Hospital, avoid the area of 1650 Grand Concourse. More information to follow.