Avión de la Guardia Nacional se estrella en EU

La Fuerza Aérea de Estados Unidos informó que un avión de carga de la Guardia Nacional se estrelló cerca de un aeropuerto en Savannah, Georgia.

En un tweet, la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Chatham señaló que el avión se desplomó en la intersección de dos carreteras.

There has been a plane crash at the intersection of Hwy 21 at Crossgate Rd. Roads will be shut down. Please avoid the area.