Explota camioneta afuera de ONG cristiana en Australia

Una camioneta tipo Van explotó afuera de la organización no gubernamental Australian Christian Lobby, en Canberra, Australia.

Según el portal The Telegraph, no hay heridos. Esta información fue confirmada por el líder de la organización, Lyle Shelton.

"Todo el equipo está a salvo. No sé en qué condición está el conductor. Agradeceré las oraciones", escribió en su cuenta de Twitter.

A vehicle has rammed our office in Canberra & exploded. All staff are safe. I do not know the condition of the driver. Prayers appreciated. pic.twitter.com/R1cKOIfMTC