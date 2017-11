Líderes mundiales repudian el atentado terrorista en NY

Numerosos líderes mundiales repudiaron el ataque terrorista perpetrado por un hombre que mató a ocho personas en Nueva York al conducir su camioneta por una senda para bicicletas y peatones. Aquí, algunos de los tuits más relevantes:

THERESA MAY, PRIMERA MINISTRA BRITÁNICA: "Estoy indignada con este ataque cobarde, mis pensamientos están con los afectados".

EX CANDIDATA PRESIDENCIAL HILLARY CLINTON: "La fuerza de resistencia de Nueva York es más fuerte que un cobarde acto terrorista. Pienso en las víctimas, sus familias y los socorristas que salvaron vidas".

New York's resilience is stronger than a cowardly act of terror. Thinking of the victims, their families, & the responders who saved lives.

MAURICIO MACRI, PRESIDENTE DE ARGENTINA: "Profundamente conmovido por las trágicas muertes de esta tarde en NY. Nos ponemos a disposición de los familiares de las víctimas argentinas (...) Volvemos a hacer un llamado de paz para que estos horrores terminen. #NuevaYork".

EMMANUEL MACRON, PRESIDENTE DE FRANCIA: "Expreso la empatía y solidaridad de Francia con Nueva York y Estados Unidos. Nuestra lucha por la libertad nos une más que nunca".

I convey my emotion and the solidarity of France for New York City and the US. Our fight for freedom unites us more than ever. #Manhattan