Trump ordena reforzar control de extranjeros tras atentado

El presidente estadunidense, Donald Trump, dijo que ordenó un reforzamiento del programa de control de los extranjeros que busquen entrar a Estados Unidos, horas después del primer ataque mortífero en la ciudad de Nueva York tras los atentados de 2001.

"Acabo de ordenar al (Departamento) de Seguridad Interior de reforzar nuestro programa de revisión ya extremo", tuiteó el mandatario. "Ser políticamente correcto está bien pero no para esto", añadió.

I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this!