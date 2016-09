Obama pide no sucumbir al miedo, tras ataques

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió hoy a los ciudadanos que no sucumban al miedo tras los ataques de este fin de semana en Nueva York, Nueva Jersey y Minnesota, presuntamente perpetrados por yihadistas.

Obama ofreció una breve declaración a la prensa desde un hotel de Nueva York, donde se encuentra para participar en la Asamblea General anual de la ONU.

"En momentos como estos creo que es importante recordar lo que los terroristas y extremistas violentos están tratando de hacer. Están tratando de hacer daño a personas inocentes, pero también quieren inspirar miedo en todos nosotros", dijo Obama.

"Todos tenemos un papel que jugar como ciudadanos en asegurarnos de que no sucumbimos a ese miedo", agregó.

Obama subrayó que ningún individuo ni organizaciones como el Estado Islámico (EI) "pueden en última instancia socavar" el modo de vida y los valores estadunidenses, y que ese es "el tipo de fuerza que va a ser absolutamente crucial no solo en los próximos días, sino también en los años por venir".

"Mostrar a aquellos que quieren hacernos daño que nunca nos van a vencer; será el ingrediente más importante para derrotar a aquellos que lleven a cabo actos terroristas contra nosotros", insistió.

“As Americans, we do not, and never will, give in to fear.” —@POTUS on the New York and New Jersey explosions https://t.co/AUUe1SnvXu