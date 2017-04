Pista de aterrizaje siria es fácil de reconstruir: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en Twitter que no bombardearon la pista de aterrizaje en el ataque del jueves a una base aérea siria porque son fáciles de reconstruir.

"La razón por la que no atacamos las pista de aterrizaje generalmente es porque son fáciles y baratas de reconstruir", escribió.

The reason you don't generally hit runways is that they are easy and inexpensive to quickly fix (fill in and top)!

Trump ordenó el jueves el lanzamiento de 59 misiles crucero Tomahawk contra la base aérea de Shairat, en la provincia de Homs, debido a que, según el Pentágono, ahí se originó el ataque del régimen sirio con armas químicas en Jan Sheijun, en la provincia de Idlib.

En el ataque se destruyeron varios cazas de la aviación siria y edificios de la base, aunque la pista de aterrizaje quedó intacta y según observadores en Siria fue reutilizada tras el bombardeo estadunidense.

Trump también utilizó Twitter desde el resort de Mar-a-Lago para felicitar a las fuerzas armadas tras el ataque en Siria, la primera acción militar directa estadunidense contra el régimen del sirio Bashar al Asad.

"Felicidades a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas por representar a Estados Unidos y el mundo tan bien en el ataque en Siria", aseguró Trump en su cuenta personal.

Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack.