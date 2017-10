¿Cómo sonó el ataque acústico en Cuba?

Washington

Suena como un estruendoso coro de grillos, pero no completamente. Quizás como un silbido sumamente agudo, pero ¿de dónde viene? Parece como si ondulara, incluso que se contorsiona. Algunos escuchan un sonido politonal mezclado con el rasgado de uñas contra una pizarra.

The Associated Press obtuvo una grabación del sonido percibido por algunos de los empleados de la embajada estadunidense en La Habana, parte de un conjunto de fenómenos inexplicados que eventualmente fueron considerados ataques deliberados. La grabación es la primera en ser publicada de las muchas muestras de sonidos tomadas en Cuba que hicieron que los investigadores sospecharan inicialmente de ataques sónicos.

Las grabaciones fueron enviadas para su análisis a la Marina estadunidense, que cuenta con equipos sofisticados para analizar señales acústicas, y a las agencias de inteligencia. Sin embargo, hasta ahora las grabaciones no han arrojado luz sobre qué es lo que está enfermando a los diplomáticos. Funcionarios dicen que el gobierno aún no sabe qué causa lesiones al personal del servicio exterior, pero ha culpado a La Habana por no proteger debidamente a los diplomáticos estadunidenses en su territorio.

Ni la Marina ni el Departamento de Estado respondieron a solicitudes de comentarios sobre las grabaciones. Cuba ha negado ser responsable de los ataques.

No todos los estadunidenses despachados a Cuba escucharon esos sonidos, y entre los que los escucharon, no ha sido confirmado que percibieron lo mismo.

Sin embargo, se han examinado diversas grabaciones hechas bajo distintas circunstancias, y todas poseen ese zumbido agudo. Individuos que escucharon los sonidos en La Habana confirman que las grabaciones son parecidas a lo que percibieron.

“Sí, ese es el sonido”, expresó uno de ellos.

La grabación ha sido afinada digitalmente para subirle el volumen y reducir el ruido de trasfondo, pero aparte de eso no fue alterada.

El sonido se manifiesta en pulsos de diversa duración: siete segundos, 12 segundos, dos segundos, a veces varios minutos. Seguidamente hay silencio por un segundo, 13 segundos, o cuatro segundos, y se reanuda.

No queda claro si hay una relación directa entre los sonidos y los trastornos de salud sufridos por quienes los escucharon. Según las autoridades estadunidenses, en general, los ataques causaron problemas auditivos, cognitivos, visuales, de equilibrio, de insomnio y otros.

Un examen más minucioso de la grabación revela que no es un solo sonido, sino unas 20 frecuencias simultáneas. Ese fue el resultado de un análisis del espectro sónico, que mide la frecuencia y amplitud de una onda sonora.

Para una persona común, el sonido se asemeja al toque simultáneo de teclas de piano disonantes. Al ser traducido a un gráfico, aparece como una línea zigzagueante con varios picos y valles.

“Lo que nos dice es que el sonido está contenido entre los 7 mil kHz y los 8 mil kHz. Hay unos 20 picos, al parecer separados por espacios iguales. Cada uno de ellos corresponde a una frecuencia distinta, explicó Kausik Sarkar, un experto en ciencias auditivas de la Universidad de George Washington que analizó las grabaciones.

