Trump: ataque en NY es culpa de malas políticas migratorias

Washington

El presidente Donald Trump dijo que el responsable del ataque en Nueva York entró a Estados Unidos gracias al 'Programa de Visas por Diversidad' por lo que, aseguró, deben ser "mucho más duros" con las políticas migratorias.

"Los terroristas entran a nuestro país gracias al llamado 'Programa de Visas por Diversidad', una obra de Chuck Schumer", puntualizó el mandatario en Twitter.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de noviembre de 2017

"Senator Chuck Schumer helping to import Europes problems" said Col.Tony Shaffer. We will stop this craziness! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de noviembre de 2017

No es la primera vez que el mandarario responsabiliza a las políticas migratorias de sus predecesores de los atentados terroristas que ocurren en Estados Unidos. Sin embargo, no había hecho referencia a este programa de visas en particular.

Las autoridades no han revelado si el atacante vino gracias al 'Programa de Visas por Diversidad', que abarca a migrantes de países con poca presencia migratoria en Estados Unidos, pero dijeron que entró legalmente al país proveniente de Uzbekistán en 2010.

"Lucharemos por una migración con base a mérito, no más de esas loterías que inventaron los demócratas. Tenemos que ser MUCHO MÁS DUROS (e inteligentes)", añadió Trump.

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de noviembre de 2017

Ayer, un conductor arrolló con un camión a un grupo de peatones en el centro de Manhattan, Nueva York, dejando ocho personas muertas y 11 más heridas.

