Un hombre fue detenido luego de que atropelló a una multitud tras subirse a una banqueta cerca del Museo de Historia Natural en Londres, informó la policía.

TE RECOMENDAMOS: Auto atropella a peatones en Londres; hay un detenido

En un comunicado, la Policía Metropolinana de Londres dijo que hay oficiales en el lugar y que el Servicio de Ambulancia está en camino.

Las autoridades aseguraron que los resultados de las primeras investigaciones serán revelados en cuanto se tenga información precisa.

El incidente ocurrió en la calle Exhibition Road frente a las instalaciones del museo.

Por su parte, el museo publicó en su cuenta de Twitter que su personal está trabajando con la policía para poder brindar una actualización de lo ocurrido.

There’s been a serious incident outside the Museum. We are working w/ @metpoliceuk and will provide an update when we have more information