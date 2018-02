Niña llora de emoción por regalo... una escopeta de caza

Ciudad de México

A los niños les gustan los regalos, y naturalmente, se emocionan y lloran cuando obtienen lo que pidieron, juguetes, perritos, ropa e incluso dinero, y Presley, una niña de 10 años, reaccionó como cualquier otro pequeño de su edad, sólo que recibió un inusual regalo de cumpleaños... una escopeta de caza.

Todo comienza con un video publicado en la página oficial de Facebook de la marca Beretta, en la que se muestra la imagen de la niña recibiendo una enorme caja.

Presley saca de la caja un estuche negro, lo que podría parecer que incluso hay una guitarra en el interior pero no es así, tras algunos intentos para abrirlo, la pequeña se percata que se trata de una escopeta de caza Beretta 686.

Ante esto, Presley rompe en llanto por la emoción de recibir su primer arma, "gracias", dice la niña con lágrimas en los ojos mientras saca cada una de las piezas de la escopeta.





"Ella abre la caja de Beretta. Su reacción te hará llorar ... Los recuerdos comienzan en el momento en que abre su primer 686. Un conmovedor video enviado por los padres de Presley, muestra el emotivo momento cuando se da cuenta de que finalmente tiene su propia escopeta de plata 686. Es lo que llamamos #BerettaJoy", dice la descripción del video.

La publicación ya cuenta con más de 45 mil reacciones y cientos de comentarios que desaprueban a los padres de Presley al obsequiarle un arma.

"Eso es América. Un lugar donde no puedes comprar alcohol o cigarrillos si no tienes 21 años, pero puedes tener fácilmente tu arma personal", "¡Este mensaje es horrible! ¡Los niños deberían llorar por los cachorros o por un juego nuevo, o por un hermoso regalo, pero no por un arma! Lo siento mucho, ¡pero esto es horrible!", comentan algunos usuarios de la red social.

El control de armas en Estados Unidos se ha convertido en un tema de debate por los recientes atentados, el último de ellos perpetrado la semana pasada por Nikolas Cruz, de 19 años, quien mató a 17 personas durante un tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Florida.

