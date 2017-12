Tribunal argentino concede prisión domiciliaria a represor

Buenos Aires

Un tribunal argentino concedió prisión domiciliaria al ex policía Miguel Etchecolatz, de 88 años, con varias condenas en su contra a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en el país (1976-1983).



El beneficio fue otorgado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6, que dispuso que el ex policía sea trasladado a un domicilio particular en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

La defensa de Etchecolatz había solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria al alegar que padece "entre otras patologías crónicas, hipertensión arterial y adenoma de próstata que requiere de caterización permanente" así como "deterioro cognitivo" irreversible.



En el fallo, al que tuvo acceso Efe, el tribunal advierte al imputado que el "quebrantamiento injustificado de la obligación de permanecer en el domicilio fijado para su residencia importará la inmediata revocación de la detención domiciliaria concedida".



El excomisario, que estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978, ha sido condenado en seis juicios, cuatro veces a prisión perpetua, y tiene varios procesos abiertos.



En 2014, durante un juicio oral, Etchecolatz admitió haber asesinado a perseguidos políticos durante el régimen de facto, aunque dijo no recordar "a cuántos".



"Por mi cargo y jerarquía me tocó matar, pero no sé a cuánta gente", declaró.





