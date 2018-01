Argentina que cortó genitales de amante dice se "sentía oprimida"

Argentina

La joven argentina Micaela Barattini, quien el pasado noviembre le cortó los genitales a su amante, difundió hoy una carta desde la cárcel donde se encuentra con prisión preventiva en la que pidió ser comprendida y explicó que reaccionó así porque se sentía "oprimida" y dijo "basta".

Barattini, de 26 años, comenzó la misiva con un tono reflexivo: "Sé que reaccioné de una manera horrible, como nunca tendría que haberlo hecho. Cometí un error, actué en forma violenta, me bloqueé emocionalmente, me olvidé de todos, de mi familia, hasta de mí misma".

Inmediatamente después de admitir su reacción desmedida, Barattini justificó su postura y señaló que se sentía "oprimida y devastada" a punto tal que veía toda su vida "perjudicada".

TE RECOMENDAMOS: Por confunsión, envían a Roberto Borge a penal femenil

"Llegué a un punto que no di más y dije basta", lanzó. La mujer insistió en que su víctima y expareja de 40 años había abusado sexualmente de ella y que por eso le atacó.

"Sé que hay mucha gente que quizás me comprenda y otros que no, y está bien. Somos todos distintos, y es muy difícil ponerse en el lugar del otro. No me gustaría que estos hechos se repitieran", continuó.

Barattini permanece detenida desde el pasado 26 de diciembre en el penal de la localidad de Bouwer, en la provincia argentina de Córdoba (centro), bajo el régimen de prisión preventiva ordenado por la fiscal de familia Betina Croppi.

Croppi acusó a la joven con el agravante de alevosía porque "preparó todo para actuar así, introdujo a la víctima en situación de vulnerabilidad, le tapó los ojos y se aseguró de que ella no saliera lastimada".

La fiscal incluyó esos argumentos en su resolución porque en el mes de noviembre, cuando ocurrió el hecho, la Justicia halló entre las pertenencias de Barattini un diario íntimo en el que encontraron palabras como "bisturí", "cortarle", "cinta", "su celular" y "pedir ayuda".

Además, en los peritajes tecnológicos de los ordenadores de la joven, se encontró que la mujer investigó distintas formas de amputar un miembro masculino en el buscador de internet Google, lo que da cuenta de "cierta premeditación".

Por estas razones, el abogado de Barattini, Carlos Nayi, renunció a defenderla en el caso e hizo público que dejó de creer que la amputación se trató de un acto de legítima defensa contra un ataque sexual.

ESS