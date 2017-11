Ex alcalde de Caracas se reúne con Mariano Rajoy

Madrid

El destituido alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se reunió este sábado con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en el palacio presidencial de la Moncloa.

"Tuve una conversación de hora y media en la Moncloa con Mariano Rajoy, quien ratifica su apoyo a la lucha por la libertad en Venezuela. Le pedí encabezar búsqueda de ayuda humanitaria que sea administrada por las iglesias venezolanas", dijo el ex alcalde en su cuenta de Twitter.

En tanto, el mandatario reiteró que "España está con la democracia, los derechos humanos y el pueblo venezolano".

Ante el presidente español, Ledezma dijo que llevará por todo el mundo su mensaje de protesta contra el gobierno de Venezuela, luego de escapar del arresto domiciliario y eludir a las fuerzas de seguridad venezolanas para llegar a Colombia.

Ledezma voló de Bogotá hacia España, donde aterrizó el sábado por la mañana en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Tras abrazar a su esposa y a sus dos hijas, con una bandera venezolana sobre el hombro, el venezolano dijo que seguiría luchando contra el presidente Nicolás Maduro, desde el exilio.

El Presidente @marianorajoy

nos dijo que nos sintiéramos como en nuestra propia casa. Insistí que seré la voz de todos los presos políticos, perseguidos y exiliados venezolanos que sufren las injusticias del régimen. pic.twitter.com/gCs76Z3U2o — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 18 de noviembre de 2017

El militante venezolano, de 62 años, fue destituido como alcalde de Caracas y detenido en 2015 bajo cargos de conspiración para derrocar a Maduro. Fue uno de los líderes de las protestas que sacudieron a Venezuela en 2014 y que también llevaron a la cárcel a varios opositores prominentes, incluido Leopoldo López, quien permanece bajo arresto domiciliario.

Además de su familia, Ledezma fue recibido por el ex presidente de Colombia Andrés Pastrana y el ex embajador de Venezuela Fernando Gerbasi. "Llego a España y me siento libre", dijo.

"Venezuela está en un colapso definitivo, no hay que esperar mucho tiempo", comentó. "No tenemos reservas. Solo nos queda la moral y el estado de ánimo".

El viernes, Ledezma dijo a The Associated Press que había decidido huir debido a amenazas que pretendían obligar a la oposición a reanudar las negociaciones con el gobierno de Maduro.

Tras escapar de los agentes de inteligencia que montaban guardia en torno a su casa 24 horas al día, pasó varios controles de seguridad en un largo viaje por carretera hasta Colombia.

Ledezma comparó su fuga con una película de James Bond, indicando que tomó 24 horas completarla hasta cruzar el puente Simón Bolívar a Colombia. Las autoridades colombianas de inmigración dijeron en un comunicado que Ledezma había entrado en el país de forma legal.

El opositor dio las gracias a las autoridades españolas y colombianas por lo que describió como una cálida bienvenida.

