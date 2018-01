Angustia en Hawái por falso ataque de misil

Honolulú

Una falsa alerta recibida en los celulares que advirtió sobre un misil balístico dirigido a Hawái creó pánico entre los residentes del archipiélago estadunidense el sábado.

La alerta, enviada a miles de teléfonos poco después de las 8:10 de la mañana, decía: “Amenaza de misil balístico dirigido a Hawái. Busque refugio inmediatamente. Esto no es un simulacro”.

La advertencia fue enviada por el sistema de alertas Amber, que es utilizado por las autoridades para prevenir de situaciones de emergencia a los ciudadanos.

En tuits separados, el gobernador de Hawái, David Ige, y la agencia local de situaciones de emergencia (EMA) aseguraron que el archipiélago no estaba bajo amenaza de un misil, en un contexto geopolítico tenso por las amenazas de un ataque nuclear desde Corea del Norte.

Ige ofreció disculpas por la confusión causada por la falsa alerta. En una conferencia de prensa el sábado, el gobernador prometió revisar el sistema de pruebas a fin de garantizar que tal error no se repita.

“Me disculpo profundamente por los problemas y la angustia que causamos hoy”, dijo más tarde Vern Miyagi, administrador de la EMA, a periodistas. “Pasamos los últimos meses tratando de adelantarnos a esta amenaza, de modo que pudiéramos avisar y preparar a la población”.

“Cometimos un error. Vamos a estudiar esto para que no vuelva a suceder. El gobernador nos ha ordenado que suspendamos más pruebas hasta que lo arreglemos”.

El presidente de la Cámara de Representantes estatal de Hawái, Scott Saiki, dijo que alguien presionó el botón equivocado, mientras que la Casa Blanca indicó que el episodio había sido “simplemente un ejercicio estatal”.

El portavoz del comando militar en la zona, David Benham, aseguró que no se había “detectado amenaza alguna de misil balístico sobre Hawái”.

Pese a que la EMA tuiteó que no había ninguna amenaza 10 minutos después de la primera advertencia, la gran mayoría de las personas continuaba en total desconcierto al no seguir a la agencia en Twitter. Una corrección que informaba sobre la “falsa alerta” no llegó a los celulares sino hasta 38 minutos después.

En una de las principales carreteras al norte de Honolulú, los conductores abandonaron sus vehículos y corrieron hacia un túnel cercano, reportó el diario Honolulu Star-Advertiser. Los trabajadores de un club de golf se amontonaron en una cocina temiendo lo peor.

El golfista Colt Knost, que se hospeda en un hotel de la playa Waikiki, aseveró que “todos estaban en pánico” en el vestíbulo. La alerta falsa fue enviada solo un mes después de que Hawái probara su sistema de sirenas por ataque nuclear.

El estado realizará estos simulacros, los primeros de su tipo desde la guerra fría, mensualmente como parte de una prueba regular, dijo un funcionario de gestión de emergencias a la AFP.

En los últimos meses, Corea del Norte realizó varios lanzamientos de misiles y en septiembre hizo su sexta prueba. Pyongyang afirmó que está punto de tener a su alcance el territorio estadunidense.