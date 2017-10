Otorgan premio a Andrés Roemer en Estados Unidos

Ciudad de México

El embajador Andrés Roemer, fue condecorado con el galardón The Guardian of Truth and History Award (El Guardian de la Historia y de la Verdad) durante una importante ceremonia organizada por StandWithUS en Los Angeles, California.

"Más importante que la educación, es el pensamiento crítico. Mucha gente con muchos grados académicos y 'títulos educativos' ha votado, apoyado y hecho que terribles líderes suban al poder. No importa si son de 'derecha o de izquierda'. No importa si son Trump, Chávez, Maduro o Pol Pot. Los seguidores terminan siendo los líderes", comentó Roemer.

El embajador también reconoció la labor de la organización fundada en 2001 y que actualmente tiene una presencia global con 16 oficinas en los Estados Unidos, Israel y Reino Unido, la cual se encarga de preparar a jóvenes que resguarden la paz en el mundo.

Durante su intervención en el evento Herzl de StandWithUs, enfatizó el Dr. Roemer que "el lenguaje es un poderoso y complejo fenómeno. La manera como lo usamos, el contexto y la estructura donde lo adjudicamos; el tono y la fuerza de lo que enfatizamos; lo que decimos, pero sobre todo lo que callamos y omitimos revela elementos significativos de nuestra cosmovisión del mundo; de nuestras fobias e intenciones".

La condecoración StandWithUs y el Premio otorgado al embajador están relacionados con destacados personajes que de manera no lucrativa colaboran y ayudan a promover la defensa de los derechos humanos, en beneficio para el desarrollo y crecimiento, con la aportación de ideas y la creación de proyectos innovadores para la sociedad, en la cual destacan las contribuciones intelectuales, académicas y sociales para el bienestar de la humanidad que ha realizado el Dr. Andrés Roemer.

Además de ser "key note speaker", el Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO señaló que "no se trata de si un país debe estar 'primero que otro', de si Estados Unidos, o China o Canadá antes y con ventajas. Tenemos que disrumpir nuestros paradigmas tradicionales. Las razas y las fronteras son invenciones culturales. Compartimos problemas colectivos. Somos un mundo y una especie: el cambio climático, el dolor humano, la pobreza, el terrorismo, el crimen organizado, son preocupaciones humanas.

"Se trata de la prosperidad incluyente de todos y cada uno de los seres humanos. De ésta y de futuras generaciones. De todos los seres que tienen conciencia del dolor. Se trata de nuestro planeta y del patrimonio cultural de la humanidad. Se trata, en suma, de la dignidad y la autonomía de cada individuo. De seres de carne y hueso, más allá de colores de piel, género o creencias religiosas o culturales".

Entre algunos de los ganadores del premio Herzl se encuentran: Rubén Bross en 2012 por su labor en pro de Israel, Mathias Augusto Ferreyra en 2013, y Henry A. Kissinger en 2014 quien es estadista y ex Secretario de Estado Norteamericano.

Roemer dijo sentirse sumamente honrado por el reconocimiento, pues StandWithUS es una organización internacional no lucrativa, la cual tiene como principal misión informar a las personas lo que sucede en Medio Oriente para fomentar la defensa de los derechos humanos.