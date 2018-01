Anciano abraza a su gato, tras perder su casa en un incendio.

Las fotos de un hombre abrazando a su gato tras perder su casa en un incendio han conmovido a cientos de usuarios en redes sociales.

El incidente ocurrió en Ordu, Turquía, cuando Ali Mese, un jubilado de 83 años, intentó encender su estufa de madera con gasolina.

De acuerdo con medios locales, el anciano y su familia lograron salir a tiempo, mientras que los vecinos dieron aviso a los bomberos.

Aunque la casa, hecha de madera, quedó reducida a cenizas, los bomberos lograron rescatar a Sarikiz, uno de los varios gatos que vivían con Ali.

Tras recibir tratamiento por quemaduras leves, Ali salió del hospital y pudo reunirse con su amado gato.

Update: reports 83-year-old Ali Mese & his cat will be given housing & assistance after a devastating house fire. pic.twitter.com/vbbcRnQSSG