Alertan por caudal de lava del Kilauea; evacuan más gente

Funcionarios de Hawái advirtieron a residentes que un caudal de lava avanzaba rápidamente hacia una zona que ya había sido destruida por erupciones del volcán Kilauea.

El Servicio de Defensa Civil del Condado de Hawái dijo que la policía, los bomberos y efectivos de la Guardia Nacional estaban resguardando el área de la isla más grande de Hawái y restringiendo el acceso a la gente.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que la lava avanzaba entre 275 y 365 m/h y que la calidad de aire era "pobre" por "las emisiones de gas y el humo por la quema de vegetación".



Telephoto view of spattering at Fissure 17 in Kīlauea Volcano’s Lower East Rift Zone, taken around 1:00 AM HST, on May 18, 2018. ttps://bit.ly/2Kz4oBW pic.twitter.com/sDI2x6xlec