Avión de Air France aterriza de emergencia en Canadá

Un avión de Air France que volaba de París a Los Angeles, Estados Unidos realizó un aterrizaje forzoso en la provincia canadiense de Terranova y Labrador debido a un "daño grave" en uno de los cuatro motores de la aeronave.

