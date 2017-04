Ahmadinejad se postula como candidato a presidente de Irán

Ciudad de México

El ex presidente ultraconservador iraní, Mahmud Ahmadinejad, provocó sorpresa y confusión al presentarse como candidato a las elecciones presidenciales del 19 de mayo, pese a la oposición del guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Retirado desde su salida de la presidencia en 2013, Ahmadinejad se presentó este miércoles en la mañana en el Ministerio del Interior para inscribirse oficialmente como candidato.

A la salida, explicó que ello no significa que quisiera volver al puesto que ocupó durante ocho años. Por el contrario, pretende apoyar la candidatura de su ex vicepresidente, Hamir Baghaie.

En septiembre de 2016, Ahmadinejad anunció que no sería candidato tras una intervención del ayatolá Alí Jamenei que lo disuadía de serlo para evitar una "bipolarización nociva".

"El guía supremo me aconsejó no participar en la elección y lo he aceptado (...) Respeto mi palabra. Mi registro pretende simplemente apoyar la candidatura de mi hermano Hamid Baghaie", declaró Ahmadinejad ante la prensa este miércoles.

Ahmadinejad precisó que "el consejo" del guía supremo "no era una prohibición" a competir.

Baghaie, que se encontraba junto a él, también se registró en las listas después de haber anunciado su candidatura en febrero. Este fiel de Ahmadinejad, de 47 años, afirmó en las últimas semanas que no pertenece a ningún campo político, desmarcándose del bando conservador.

Cabe destacar que en junio de 2015 fue detenido y pasó siete meses en prisión por un motivo que nunca se ha hecho público.

La inscripción de los candidatos, iniciada el martes, continuará hasta el sábado. Todos los iraníes pueden presentarse como candidatos. Este miércoles ya había 197 personas inscritas, entre ellas ocho mujeres. Pero hasta ahora el Consejo de Guardianes de la Constitución no ha autorizado a ninguna mujer a presentarse como candidata a la elección presidencial.

Este Consejo, controlado por religiosos conservadores, debe aprobar la lista de los candidatos seleccionados a más tardar el 27 de abril.

"Sentencia de muerte" política

Es posible que el presidente moderado Hasan Rohani, elegido en 2013 con el apoyo de los moderados y reformistas, se presente a un segundo mandato de cuatro años, según su entorno.

En el campo conservador, a falta de una personalidad clave, se creó en diciembre un nuevo grupo llamado Frente Popular de las Fuerzas de la Revolución Islámica con el objetivo de acordar un candidato único.

Este grupo estableció una lista reducida de cinco personalidades antes de elegir a su candidato final, que podría ser Ebrahim Raisi, un religioso conservador que cuenta con un sólido apoyo. También figura en esta lista el alcalde de Teherán, Mohamad Bagher Ghalibaf.

Para el experto Farzan Saber, del Center for International Security and Cooperation de la Universidad de Stanford, la candidatura de Ahmadinejad es un "shock".

"Quiere quizás amenazar al Consejo de Guardianes de la Constitución, que en caso de descalificación de Hamid Baghaie, él permanecería en carrera", explica.

A decir del experto será difícil para el Consejo de Guardianes descalificar a Ahmadinejad por haber sido presidente durante ocho años.

Para varios conservadores, Ahmadinejad, quien no dejó de distanciarse de ellos, ha cruzado una línea roja. "Ha firmado su sentencia de muerte política con este gesto", escribió Said Ajorlu, quien dirige el semanario conservador Mosalas. "Fin de Ahmadinejad" tuiteó por su parte el ex diputado conservador Elyas Nadera inmediatamente después de la inscripción del candidato.

La presidencia de Ahmadinejad estuvo marcada por el tema con las grandes potencias sobre el 'dossier' nuclear iraní y sus declaraciones intempestivas contra Israel y el Holocausto.

Estados Unidos y los países europeos impusieron a principios de 2012 fuertes sanciones contra Irán para llevarlo a las mesas de negociaciones con el objetivo de limitar su programa nuclear. Esto provocó una grave crisis económica con una inflación superior al 40% y una fuerte caída del valor de la divisa nacional frente al dolar.

Durante su segundo mandato, Ahmadinejad se alejó de los conservadores, que lo criticaban cada vez más, especialmente por su gestión económica.

















