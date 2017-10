Con abrazo, afroamericano da lección a neonazi

El abrazo que un afroamericano dio a un neonazi consiguió aliviar la tensión que se generó en una manifestación antisupremacista en Florida, Estados Unidos.

Los manifestantes protestaban contra el supremacista blanco Richard Spencer, líder del llamado movimiento "alt-right" o "derecha alternativa" —que incluye supremacistas blancos, neonazis y seguidores del Ku Klux Klan—, quien habló el jueves en un anfiteatro de la Universidad de Florida en Gainesville, en el norte del estado.

En medio del caos, en el que se escuchaban consignas como "los nazis no son bienvenidos aquí", un joven afroamericano identificado como Alex Courtney abrazó a un neonazi, de nombre Randy Furniss, quien se mezcló entre los manifestantes portando una playera blanca con esvásticas.

Sobre su reacción frente al neonazi, Courtney explicó a medios locales: "Algo en mí dijo: '¿Sabes qué? Solo necesita amor, tal vez nunca conoció a un afroamericano como éste."

Previo al abrazo, Furniss recibió ofensas y golpes, pero no dejó de mostrar una sonrisa burlona.

