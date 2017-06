Desalojan aeropuerto de Michigan tras ataque a policía

El Aeropuerto Internacional Bishop, ubicado en Flint, Michigan, fue evacuado luego de que un policía resultó herido, informaron autoridades.

El aeropuerto informó a través de su cuenta de Facebook que un policía resultó herido, pero no dio más detalles y añadió que todos los pasajeros están bien y que se les ha pedido que revisen si sus vuelos fueron demorados o cancelados.

El departamento de Policía informó que el estado de salud del agente herido es crítica y que el FBI será responsable de investigar el incidente.

The MSP is on scene at Bishop Airport. The officer is in critical condition Please keep the officer in your prayers. The airport is closed pic.twitter.com/QKjaprVObw