Trump acusa a demócrata de filtrar información secreta

El presidente estadunidense, Donald Trump, acusó al legislador Adam Schiff, líder demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, de filtrar información "confidencial".

El panel está realizando una de las muchas investigaciones en marcha para saber si Rusia interfirió en la elección presidencial del 2016 en Estados Unidos. Trump ha reiterado varias veces que no hubo colusión entre su campaña y Moscú.

"Adam (Schiff) deja que se filtre ilegalmente información de audiencias cerradas del comité. ¡Deben detenerlo!", escribió Trump en Twitter.

Little Adam Schiff, who is desperate to run for higher office, is one of the biggest liars and leakers in Washington, right up there with Comey, Warner, Brennan and Clapper! Adam leaves closed committee hearings to illegally leak confidential information. Must be stopped!