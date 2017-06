Trump: acuerdo azucarero es muy bueno para México y EU

El nuevo acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos en el tema del azúcar es muy bueno para los dos países, aseguró el presidente estadunidense, Donald Trump.

En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: "El nuevo acuerdo sobre el azúcar negociado con México es muy bueno tanto para México como para Estados Unidos. No tener ningún acuerdo durante muchos años perjudicó gravemente a Estados Unidos".

New Sugar deal negotiated with Mexico is a very good one for both Mexico and the U.S. Had no deal for many years which hurt U.S. badly.