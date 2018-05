Trump anunciará mañana decisión del acuerdo nuclear

El presidente Donald Trump tuiteó que mañana anunciará su decisión sobre si Estados Unidos permanecerá en el acuerdo nuclear con Irán.

"Estaré anunciando mi decisión sobre el Acuerdo Iraní mañana, en un anuncio desde la Casa Blanca a las 2:00pm", escribió el mandatario en Twitter.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.