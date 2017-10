'Sin sorpresas', la carta que denuncia el acoso en el arte

Cindy Sherman, Laurie Anderson, Jenny Holzer... algunas de las mayores artistas contemporáneas, célebres galeristas y curadores de exposiciones se unieron a más de 7 mil mujeres para denunciar el acoso sexual en el mundo del arte.

"Somos artistas, administradoras, asistentes, curadoras, críticas de arte, directoras, editoras, estudiantes, galeristas, investigadoras, pasantes y universitarias que trabajamos en el mundo del arte contemporáneo y fuimos víctimas de manoseos, rebajadas, acosadas, infantilizadas, despreciadas, amenazadas e intimidadas por aquéllas y aquéllos en posición de poder", escriben las firmantes.

La carta está titulada "Sin Sorpresas" en referencia a una obra de Jenny Holzer, conocida por sus instalaciones en forma de declamaciones magistrales: "el abuso de poder no es una sorpresa".

(1/3) Abuse of power comes as no surprise. Link with full list of signatures in bio. IG: @notsurprised2017 #notsurprisedpic.twitter.com/905tFPcubI