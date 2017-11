Exponen casos de acoso sexual ante el Congreso de EU

Washington

Una legisladora estadunidense denunció hoy ante una comisión especial del Congreso el caso de una ex empleada legislativa que renunció después de que un congresista la acosó sexualmente.

De acuerdo con el relato, que dio la republicana Barbara Comstock, el congresista le pidió a la empleada que llevara algo a su casa y él se exhibió cuando ella llegó.

"¿Qué vamos a hacer en estos momentos para ayudar a alguien que tiene que soportar ese tipo de situaciones?", preguntó Comstock en una audiencia en la cámara baja sobre los crecientes escándalos de acoso sexual.

Comstock no reveló el nombre de la ex empleada pues según dijo su fuente no se lo dio.

En la misma audiencia, la representante demócrata Jackie Speier declaró que hay dos legisladores que están actualmente bajo una nube de acusaciones por acoso sexual.

"Es una realidad que hay dos congresistas, uno republicano y el otro demócrata, que están prestando servicio ahora y que han sido investigados, o no han sido investigados, que han estado involucrados en acoso sexual", dijo Speier.

Speier recientemente propuso una ley que haría imperativo para todos los legisladores pasar por un curso sobre el acoso sexual y cómo evitarlo. La parlamentaria, que ha revelado que ella fue víctima también, propuso que se realice una revisión de la situación actual y que se reestructure el mecanismo por el cual los legisladores y sus asistentes pueden presentar quejas por acoso.

La propuesta ha recibido apoyo bipartidista. El presidente de la comisión Gregg Harper, un republicano, dijo al inicio de su presentación que "creo que todos necesitamos entrenamiento obligatorio, y probablemente todos aquí coinciden conmigo".

La semana pasada, el Senado aprobó por unanimidad una medida exigiendo que todos los senadores, su personal y los pasantes sean entrenados en maneras de evitar el acoso sexual. Los legisladores aprobaron una resolución bipartidista que exige entrenamiento no más de 60 días después de que sea aprobada la medida. Cada departamento del Senado tendrá que obtener un certificado de que concluyó el curso, y tal certificado estará disponible en el website del secretario del recinto.

La medida tuvo amplio apoyo y se iniciaron las gestiones a pocos días después de su aprobación.

Hace pocos días, The Associated Press reportó que una legisladora actual y tres legisladoras anteriores se han quejado de conducta sexual inapropiada por parte de sus colegas en el Congreso, algunos de los cuales siguen en funciones. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, envió un memo a sus colegas exhortándoles a completar el curso sobre acoso sexual y hacer que todo su personal se inscriba.

AER