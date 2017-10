Legislador opuesto al aborto pide a novia que aborte

Pensilvania

Un legislador opuesto al aborto le pidió a una mujer con la que tenía una relación extramarital que se sometiera a uno cuando pensó que podría estar embarazada, reportó el jueves un periódico.

El Pittsburgh Post-Gazette indicó que obtuvo un intercambio de mensajes de texto entre el representante republicano Tim Murphy y Shannon Edwards.

En un mensaje del 25 de enero, Edwards le dijo al congresista que no tuvo "ningún problema en expresar por todas partes tu postura a favor de la vida, cuando no tuviste ningún problema en pedirme que abortara a nuestro hijo no nacido apenas la semana pasada, cuando pensábamos que era una de las opciones", de acuerdo con el periódico.

Un mensaje de texto con el número telefónico de Murphy enviado en respuesta afirmaba que su personal era el responsable de sus mensajes opuestos al aborto.

"Nunca los he escrito. El personal los escribe. Los leí y me estremecí. Les pedí que ya no los escribieran", afirma.

A fin de cuentas resultó que Edwards no estaba embarazada. Una portavoz del legislador no hizo comentarios en torno al reporte.

Los mensajes fueron dados a conocer al tiempo que la Cámara de Representantes aprobó el martes un proyecto de ley que penalizaría la realización de abortos después de las 20 semanas de desarrollo fetal. Murphy, miembro de la bancada pro-vida de la cámara baja, es uno de los copatrocinadores de la medida.

Evitó a la prensa en Washington después de votar en favor de la ley, y los reporteros no tuvieron éxito en sus intentos para que declarara al respecto.

La propuesta enfrenta una derrota segura en el Senado, donde los demócratas cuentan con los votos suficientes para invalidarla.

El grupo NARAL Pro-Choice America, partidario del derecho a abortar, no tardó en criticar "la enorme hipocresía" que desplegó Murphy al apoyar el proyecto de ley.

Murphy reconoció recientemente su relación con Edwards, que se volvió pública como resultado del proceso de divorcio de ella.