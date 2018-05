Con "La Cucaracha", protestan en NY contra abogado racista

Cantaron "La Cucaracha", "El Rey" y "Cielito Lindo", pero a pesar del ambiente festivo, no fue una fiesta.

Decenas de miembros de la comunidad mexicana de Nueva York, acompañados de un grupo de mariachis, se manifestaron frente a las antiguas oficinas y la casa de un abogado estadunidense que se quejó esta semana de clientes y trabajadores de un restaurante de Manhattan porque hablaban en español.

Los neoyorquinos, sorprendidos por la música, tomaban fotos de la protesta en la que varios mexicanos denunciaron el ataque verbal del abogado y repartieron quejas oficiales para enviar a un comité disciplinario de abogados.

TE RECOMENDAMOS: Abogado racista de NY insulta a latinos por hablar español; ya se quedó sin oficina

This message is for #AaronSchlossberg Signed, the people of NYC pic.twitter.com/7YdpcHeWXz

Al ritmo de la música y con carteles que decían "Se habla Spanish" y "Racism: no bueno", los manifestantes pidieron que se inhabilite a Aaron Schlossberg, cuyos gritos contra gente que hablaba español fueron captados el miércoles en un video que se hizo viral.

"Si a este hombre no le quitan la licencia entonces seguiremos expuestos a insultos", dijo Teresa García, una mexicana de 48 años. "Me sentí indignada cuando vi el video. Él se dirige a las personas que hablamos español, como si todos fuéramos inmigrantes indocumentados. Algunos hemos nacido aquí".

😍"@Jack_Hsu: another video of Mariachi Band performs in front of racist #NYC lawyer Aaron Schlossberg’s apartment on upper west side! What fun! #racist#lawyer#protest#mariachiband#spanish#aaronschlossberg#westendave#holaAaronpic.twitter.com/Jm5LaFyKjn