Vanity Fair admite “error” de video para Hillary Clinton

La revista Vanity Fair intentó hacer frente el miércoles a las críticas por un video que se burla de Hillary Clinton y sus aspiraciones presidenciales.

El video difundido en las redes sociales era un intento de humor que lamentablemente “erró el blanco”, según dijo la revista en un comunicado.

El video, publicado el pasado fin de semana, muestra a editores del sitio web Hive de Vanity Fair ofreciendo brindis y propósitos de Año Nuevo a Clinton.

Maybe it's time for Hillary Clinton to take up a new hobby in 2018 pic.twitter.com/sbE78rA5At