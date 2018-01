Trump recuerda a las víctimas del Holocausto

El presidente estadundiense Donald Trump recordó a las víctimas del genocidio nazi en el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto.

Acompañado de su esposa Melania, Trump ofreció sus respetos en el Museo Memorial del Holocausto. "Lloramos y lamentamos el asesinato de 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos inocentes, y los millones de otros que perecieron en el malvado genocidio nazi", escribió el presidente de EU en su cuenta de Twitter.

