Trump felicita a EU por un año más de "cacería de brujas"

Donald Trump recordó que se cumple un año más de la investigación sobre los supuestos vínculos de su campaña presidencial con Rusia, reiterando que "no hay una colusión".

"Felicitaciones Estados Unidos, estamos en el segundo año de la gran cacería de brujas en la historia estadunidense... y aún no hay colusión y no hay obstrucción" a la justicia, escribió en Twitter.

Congratulations America, we are now into the second year of the greatest Witch Hunt in American History...and there is still No Collusion and No Obstruction. The only Collusion was that done by Democrats who were unable to win an Election despite the spending of far more money!