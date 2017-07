Trump vuelve a acusar a James Comey de filtrar información

El presidente, Donald Trump, acusó al ex director del FBI James Comey de filtrar información clasificada a los medios de comunicación y subrayó que eso es algo "muy ilegal".

"James Comey filtró INFORMACIÓN CLASIFICADA a los medios. ¡Eso es muy ilegal!", declaró Trump en su cuenta personal de Twitter.

James Comey leaked CLASSIFIED INFORMATION to the media. That is so illegal!