Rusia no expulsará a diplomáticos de EU: Putin

Moscú

Rusia "no va a expulsar a nadie" en respuesta a las sanciones anunciadas ayer por Estados Unidos contra Moscú, por una presunta injerencia en las elecciones presidenciales estadunidenses, declaró el presidente ruso Vladimir Putin.

"No le vamos a crear problemas a los diplomáticos estadounidenses. No expulsaremos a nadie. No prohibiremos ni a sus familias, ni a sus hijos disfrutar de sus lugares habituales de descanso en las fiestas navideñas", aseguró Putin en una declaración difundida por el Kremlin, poco después de que el jefe de la diplomacia rusa propusiera expulsar a 35 diplomáticos estadunidenses.

Rusia se reserva sin embargo "el derecho de tomar medidas de represalia" y "restaurará las relaciones ruso-estadunidenses dependiendo de la política del presidente Donald Trump", precisó el mandatario.

Lamentó que la Administración de Barack Obama termine su segunda mandato de esa forma, pero, con todo, le deseó al presidente saliente a su familia unas felices fiestas.

"Felicito también las fiestas al presidente electo Donald Trump y a todo el pueblo norteamericano", agregó e invitó a los hijos de los diplomáticos de Estados Unidos a asistir a la tradicional fiesta de año nuevo en el Kremlin.



Ayer, Estados Unidos impuso una serie de sanciones graves y otras medidas punitivas contra funcionarios y servicios de inteligencia rusos, en medio de acusaciones de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales estadunidenses al hackear sitios y cuentas de correo electrónico de políticos norteamericanos.

Como resultado del anuncio del presidente Barack Obama, 35 diplomáticos rusos recibieron la orden de abandonar los Estados Unidos en 72 horas y dos instalaciones fueron cerradas.

En una declaración difundida hoy por el sitio web del Kremlin, Putin calificó las nuevas sanciones como una "provocación dirigida a socavar aún más las relaciones ruso-estadunidenses".

El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, le había propuesto esta mañana a Putin expulsar a 35 diplomáticos estadounidenses en respuesta a la medida adoptada por Washington.

"La reciprocidad es ley diplomática en las relaciones internacionales. Por eso proponemos al presidente de Rusia que declare personas non grata a 31 funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Moscú y a otros cuatro del Consulado estadounidense en San Petersburgo", señaló.

La cancillería también propuso cerrar el acceso a diplomáticos de Estados Unidos a una de las residencias que tiene la Embajada estadounidense en Moscú.







NMA