Mujeres se rebelan contra uso del hijab en Irán

Pese a las detenciones este fin de semana de al menos seis mujeres en Teherán, la capital iraní, la protesta contra el uso del hijab no ha parado, y son varias las jóvenes que incluso han compartido fotos del acto de rebeldía en redes sociales.

La protestas surgió en solidaridad con dos mujeres arrestadas por protestar contra una ley que determina que todas las mujeres deben cubrirse la cabeza en Irán.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a mujeres en diferentes partes de la ciudad quitándose los pañuelos de la cabeza y colgándolos de una rama.

#OMG , they are four Now!

They are the most courageous women of my land, they say “No” to #ForcedVeil#دختران_انقلاب#WhereIsShe#آلترناتیوم#نه_به_حجاب_اجبارىpic.twitter.com/ITmIActirb