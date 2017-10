Macri implementará reformas tras triunfo en legislativas

Buenos Aires

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anticipó que realizará reformas estratégicas y graduales después del triunfo que obtuvo en las elecciones legislativas, pero se negó a confirmar si buscará la reelección.

“En esta elección ganó el diálogo, es tiempo de crecer esperamos que ese diálogo sea clave para generar herramientas que dejen a la gente liberarse”, dijo en rueda de prensa en la sede del gobierno, la Casa Rosada.

El presidente evitó definirse sobre una posible candidatura para la reelección en los comicios de 2019, ya que aseguró que para él las campañas “son un suplicio” porque interrumpen su labor cotidiana.

“Al revés de lo que dijo un político, que dijo que gobernar era un accidente entre dos campañas, para mí la campaña es un suplicio en mi tarea de todos los días, en la que yo me apasiono por trabajar para ustedes”, afirmó.

Ahora que finalizaron las elecciones legislativas, agregó, “estoy trabajando de vuelta y pensando en qué cosas vamos a hacer en conjunto. Para lo otro hay tiempo, mucho tiempo. Me parece que son dos años y unos meses maravillosos para hacer la mayor cantidad de cosas”.

La víspera, el macrismo ganó los comicios en los que se renovaron la Cámara de Diputados, el Senado y legislaturas provinciales al alcanzar casi el 43 por ciento de los votos a nivel nacional.

El triunfo más esperado fue el que el oficialismo obtuvo en la provincia de Buenos Aires, en donde la ex presidenta, candidata a senadora y principal opositora, Cristina Fernández de Kirchner, perdió ante el macrista Esteban Bullrich.

La victoria fortaleció a Macri cuando está a punto de cumplir la mitad de su gobierno, ya que es un aval de los argentinos a las políticas que comenzó a aplicar desde que asumió en diciembre de 2015.

El presidente aseguró que ahora se esforzará para “hacer muchas reformas, “cuando miramos para atrás no se puede creer en dónde estábamos y a dónde llegamos, lo importante es que lo hagamos sin miedo, tenemos que vencer el miedo y la resignación”.

Refirió que los argentinos “hemos descubierto que no somos menos que nadie y que no estamos condenados a nada, no podemos seguir echándole la culpa de las cosas que nos han pasado a otros, hay que asumir nuestra capacidad de liderazgo”.

Macri consideró que “si realmente nos lo proponemos somos grandes de hacer grandes cosas” como las reformas política, institucional y de educación que él quiere promover.

“Hemos decidido ser un país integrado, con cohesión, justo, moderno y que se inserte en el mundo, eso significa entrar en una época de reformismo permanente, no tengamos miedo, la reforma es crecer con entusiasmo, alegría y ser más felices”, dijo.

También reiteró que a los cambios le imprimirá “la mayor velocidad que podamos con todo el gradualismo posible”, contrario a los sectores de la sociedad que exigen ajustes radicales.

