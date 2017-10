Lula da Silva amplía ventaja para presidenciales: Sondeo

Sao Paulo

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva amplió su apoyo en intención de voto para presidente del país en las elecciones del año próximo y derrotaría a cualquier otro candidato en un hipotético ballotage (segunda vuelta), informó hoy el periódico “Folha de Sao Paulo”.

De acuerdo con la encuesta realizada por el Instituto Datafolha, que entrevistó a 2 mil 772 personas de 941 ciudades del país y tiene un margen de error de más o menos dos puntos porcentuales, el líder histórico del PT (Partido de los Trabajadores, izquierda) tiene una intención de voto del 35 por ciento entre los encuestados, cinco puntos más que en el estudio realizado en junio por el instituto.

TE RECOMENDAMOS: Errores de Nicolás Maduro no justifican intervención: Lula

Asimismo, también cayó la tasa de rechazo del ex presidente en cuatro puntos porcentuales con respecto a junio y ahora es del 42 por ciento.

Según esta encuesta, el ex mandatario del país entre 2003-2010 dobla en intención de voto a Jair Bolsonaro, del PSC (Partido Social Cristiano, derecha), el polémico ex militar conocido como el "Donald Trump brasileño", y a la dos veces ex candidata a presidenta -y también ex ministra de Medio Ambiente de Lula- Marina Silva, de REDE (Red de Sustentabilidad, centro), quienes tienen una intención de voto del 17 y el 14 por ciento, respectivamente.

De esta forma, la popularidad de Lula creció después de que en julio fuera condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por haber aceptado supuestamente como soborno por parte de la constructora OAS la reforma de un departamento en Guarujá, en la costa del estado de Sao Paulo.

La sentencia en primera instancia le permite a Lula apelar en libertad, pero en el caso de que sea confirmada, la Justicia puede pedir que pase a cumplir su pena en la cárcel, hecho que lo sacaría de la carrera electoral.

El político más popular de las últimas décadas de Brasil está acusado por denuncias de corrupción en su contra, aunque niega todas las acusaciones y las califica como “una persecución política”.

Lula enfrenta siete denuncias, cinco en el proceso “Lava Jato”, la causa que investiga tramas de corrupción entre políticos y empresarios en Brasil desde hace más de tres años, a partir de contratos con la petrolera estatal Petrobras. La condena ya impuesta el dirigente en primera instancia se enmarca en el escándalo "Lava Jato".





jamj