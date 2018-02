Demócratas no hacen nada para salvar DACA: Trump

El presidente estadunidense Donald Trump acusó a los demócratas en el Congreso de "no hacer nada" para solucionar el programa DACA, que protege de la deportación a jóvenes indocumentados, cuando queda apenas un mes para que expire.

"El 5 de marzo se está aproximando rápidamente y los demócratas no están haciendo nada sobre DACA. Resisten, Culpan, Se Quejan y Obstruyen - y no hacen nada", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

March 5th is rapidly approaching and the Democrats are doing nothing about DACA. They Resist, Blame, Complain and Obstruct - and do nothing. Start pushing Nancy Pelosi and the Dems to work out a DACA fix, NOW!