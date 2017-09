Líder norcoreano es un loco; será puesto a prueba: Trump

El presidente Donald Trump volvió a criticar al mandatario de Corea del Norte, Kim Jong Un, afirmando que "se verá puesto a prueba como nunca antes".

"Kim Jong Un de Corea del Norte, que es obviamente un loco al que no importa matar o provocar hambre a su pueblo, ¡se verá puesto a prueba como nunca antes!", escribió Trump en un tuit antes del amanecer, en una escalada de la tensión.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before!