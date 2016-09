Agresor de Minnesota era un “soldado” del EI

Washington

La agencia de noticias Amaq, vinculada al yihadismo, aseguró que un “soldado” del grupo terrorista Estado Islámico (EI) fue el autor del ataque contra un centro comercial de la ciudad de Saint Cloud, en el estado de Minnesota, en el que hirió a nueve personas.

El agresor, que fue abatido posteriormente, llevó a cabo el asalto anoche “en respuesta a los llamamientos para atentar contra los ciudadanos de los países pertenecientes a la coalición cruzada”, señaló Amaq, en referencia a la alianza militar liderada por Estados Unidos que bombardea al EI en Siria e Irak.

La agencia portavoz de los extremistas no ofreció más detalles sobre la identidad del autor del asalto ni las circunstancias en las que lo perpetró.

El hombre entró en el centro comercial Crossroads Center sobre las 20.15 horas del sábado (01.15 GMT), vestido con el uniforme de una empresa de seguridad privada y fue reducido por los disparos de un agente de policía fuera de servicio. La policía de la localidad, que no ha identificado aún al agresor, el cual solo estaba fichado por infracciones de tráfico, dijo que este preguntó al menos a una persona si era musulmana antes de apuñalarla.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital por heridas de arma blanca, aunque solo una de ellas quedó ingresada, según fuentes del centro médico.

Este incidente se produjo casi simultáneamente a la explosión de un artefacto de gran potencia en NY que causó 29 heridos y horas después de otra explosión en la localidad de Seaside Park, en el estado de Nueva Jersey, que no causó víctimas ni daños materiales.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga el posible vínculo entre estos hechos, que han hecho que el espectro del terrorismo sobrevuele de nuevo el país, confirmó ayer Blair Anderson, jefe de policía de Saint Cloud. Añadió que al parecer nadie más estuvo involucrado en el ataque en esa ciudad de unas 65 mil personas a 95 kilómetros al noroeste de Mineapolis.

En el anuncio hecho ayer por el portal de noticias Amaq no queda claro si el grupo yihadista EI planeó el ataque o si sabía que sería realizado. El grupo EI ha alentado las llamadas ofensivas de “lobos solitarios”, y también se ha atribuido ataques previos que no se cree que hayan sido planeados por su liderazgo central. Las autoridades no identificaron al atacante, pero el periódico Star Tribune de Mineapolis dijo que el padre del agresor lo identificó como Dahir A. Adan, de 22 años, estudiante del Colegio Comunitario y Técnico de Saint Cloud. Ahmed Adan, cuya familia es somalí, dijo que su hijo nació en África y había vivido en EU durante 15 años.

Agregó que la policía le informó cerca de las 9 pm del sábado que su hijo había muerto en el centro comercial, luego allanó el departamento familiar y decomisó fotografías y otros materiales. El joven había sido detenido en el pasado por violaciones menores al reglamento vial.

Sobre la explosión el sábado en NY de una bomba de fabricación casera en el barrio de Chelsea en la isla de Manhattan que hirió a 29 personas, la Policía informó que todos los heridos fueron dados de alta ayer.

La explosión ocurrió en la calle 23 entre las avenidas Sexta y Séptima en uno de los barrios más de moda de Nueva York. La policía de Nueva York y el FBI investigan el caso, pero hasta ahora nadie ha sido detenido ni el hecho reivindicado por nadie todavía.

Después de estallar la bomba en Chelsea, la policía halló en la calle 27 en Manhattan otro artefacto dentro de una olla a presión con cables y un móvil pegado con cinta plástica.

Otra bomba, escondida en una papelera, explotó el sábado en la localidad marítima de Seaside Park, Nueva Jersey, antes de que iniciara una carrera benéfica patrocinada por la Marina local.

Trump advierte al NYT con llevarlo a los tribunales

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, amenazó con llevar a los tribunales al periódico The New York Times por un comportamiento “asqueroso” del que no dio detalles y que se convierte en el último incidente del magnate con la prensa.

“Mis abogados quieren demandar a The New York Times por sus intenciones irresponsables. Les dije que no, por ahora, pero lo están evaluando. Realmente repugnante”, anunció Trump en su cuenta de Twitter.

El magnate ha acusado en distintas ocasiones al Times de favorecer a su rival, la demócrata Hillary Clinton.

Además, el sábado, Trump cargó varias veces en Twitter contra Maureen Dowd, columnista del mismo diario que acaba de lanzar el libro The Year of Voting Dangerously (El año de votar peligrosamente). “Le he dicho a (Trump) que estaba mal que hubiera violencia en sus mítines y que los reporteros estaban siendo maltratados”, dijo Dowd el sábado en entrevista con la cadena CNN.

“La loca Maureen Dowd, que casi no me conoce, se inventa cosas que no he dicho para sus aburridas entrevistas y para su columna. ¡Una neurótica!”, clamó Trump en Twitter.